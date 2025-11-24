Colisión entre bus y camión deja varios heridos en la ruta Interamericana

Un grave accidente de tránsito se registró en la ruta Interamericana, en el libramiento de Chimaltenango, involucrando a un bus extraurbano y un camión que quedó volcado.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes 24 de noviembre en el kilómetro 50 de la ruta Interamericana, en el ingreso al libramiento de Chimaltenango.
En el percance vial se han visto involucrados un bus extraurbano y un camión, el cual ha quedado volcado tras el impacto.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria a dos personas que han resultado con heridas de gravedad.
Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango, según indicó el cuerpo de bomberos.
Asimismo, varias personas que se transportaban en los vehículos involucrados, presentaron heridas menores y crisis nerviosa, por lo que fueron atendidas en el lugar por los socorristas.