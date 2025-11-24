Conductor pierde el control de su vehículo y cae a una hondonada

Un grave accidente se registró en San Marcos, cuando una camioneta agrícola perdió el control y se precipitó aproximadamente 25 metros a un barranco.
Una camioneta tipo agrícola terminó en el fondo de un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad en el caserío Quequesiguan, del municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos.
Por motivos que se desconocen, el conductor de este vehículo perdió el control del mismo y provocó este accidente de tránsito.
Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia, por lo que le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba golpes y heridas en distintas partes del cuerpo.
Los socorristas estabilizaron a dicha persona, la cual aún no ha sido identificada, quien posteriormente fue trasladada al Centro de Atención Permanente (CAP) de Sipacapa debido a la gravedad de las lesiones.