Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Fuerte colisión entre dos vehículos en zona 13 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2025, 12:54
Tras el impacto, Bomberos Municipales acudieron a brindar asistencia. (Foto:&nbsp;Bomberos Municipales)

Tras el impacto, Bomberos Municipales acudieron a brindar asistencia. (Foto: Bomberos Municipales)

Dos vehículos chocaron en la zona, uno de los conductores resultó con heridas graves en el rostro.

OTRAS NOTICIAS: Conoce las rutas alternas por la inauguración de árbol navideño en el Obelisco

Ambos vehículos colisionaron en la 15a.  Avenida y 6a. Calle, de la zona 13, este mediodía de sábado 15 de noviembre.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

En el hecho estaría implicada una camioneta tipo agrícola y un vehículo compacto.

Cuerpos de socorro de la Municipalidad de Guatemala, acudieron atender a uno de los conductores que presentó heridas graves en su rostro.

Así impactaron:

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar