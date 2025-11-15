Fuerte colisión entre dos vehículos en zona 13 (video)

Dos vehículos chocaron en la zona, uno de los conductores resultó con heridas graves en el rostro.
Ambos vehículos colisionaron en la 15a. Avenida y 6a. Calle, de la zona 13, este mediodía de sábado 15 de noviembre.
En el hecho estaría implicada una camioneta tipo agrícola y un vehículo compacto.
Cuerpos de socorro de la Municipalidad de Guatemala, acudieron atender a uno de los conductores que presentó heridas graves en su rostro.
Así impactaron: