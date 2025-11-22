Colisión entre dos vehículos complica el paso en zona 7

La estructura del tuktuk se deformó por la fuerza en que volcó.
El accidente se produjo entre un tuktuk y un vehículo que se conducían en la 11a. avenida y 10a. calle, La Verbena en zona 7.
Tras impactar, el tuktuk se volcó, produciendo heridas de gravedad al conductor de este transporte.
En el lugar, Bomberos Municipales se hicieron presentes para brindar asistencia. El conductor debió ser trasladado al Hospital Roosevelt.