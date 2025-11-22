Localizan sin vida a adolescente de 15 años tras días de estar desaparecida

La adolescente de 15 años desapareció desde el 17 de noviembre, días después fue hallada sin vida.
Migdalia Consuelo de la Cruz, de 15 años, desapareció el pasado 17 de noviembre en el Barrio San Sebastián, Guazacapán, Santa Rosa, luego de salir de clases.
Su familia emitió una alerta Alba Keneth y desde entonces comenzó su búsqueda, la cual terminó la tarde de este viernes 21 de noviembre.
El cuerpo de la joven fue hallado en avanzado estado de descomposición en un campo de milpa del sector, en las calles que conducen hacia El Astillero, Guazacapán
Migdalia cursaba segundo básico.
Autoridades del Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC) trabajan en el caso para esclarecer el crimen.