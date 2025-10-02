Triple colisión en ruta al Atlántico complica el paso hacia Puente Belice

-

Además, otros percances complicaron la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó este jueves al mediodía sobre varios percances viales registrados en distintos puntos de la capital.

En el kilómetro 9 de la ruta al Atlántico, zona 18, ocurrió un choque entre dos automóviles y un picop.

El hecho afecta a los conductores que se dirigen hacia el puente Belice. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas e iniciaron las maniobras para liberar el paso.

Otros percances

En la 16 calle del Periférico, zona 7, se coordinó el retiro de un camión con grúa en la salida del viaducto Villa Linda, por lo que la PMT recomienda precaución para quienes se dirigen hacia la colonia Centroamérica.

Además, otro incidente se registró en la 15 avenida y 9 calle de la zona 13, donde un automóvil y una motocicleta colisionaron.

Bomberos Municipales trasladaron a un herido a un centro asistencial y la Policía Nacional Civil (PNC) fue notificada sobre el hecho.

En la misma zona, un segundo incidente ocurrió bajo la pasarela de Los Animalitos, en el bulevar Liberación, 11 avenida de la zona 13, donde se reportó un choque entre una motocicleta y un camión, que únicamente dejó daños materiales.

Finalmente, un cabezal con fallas mecánicas obstaculizó momentáneamente el kilómetro 7 de la ruta al Atlántico, en la zona 18. El vehículo fue reubicado tras las maniobras realizadas en el lugar.