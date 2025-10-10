Colisión vehicular afecta el tránsito en ruta hacia la ciudad de Guatemala

Un vehículo de transporte pesado está involucrado en el accidente.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes 10 de octubre.
Se trata de un vehículo de transporte pesado que colisionó con un automóvil en el kilómetro 14 de la ruta CA-9, con dirección a la ciudad de Guatemala.
Por ello, el tránsito en esta carretera se está viendo afectado debido a que los vehículos involucrados se encuentran varados en el lugar.
Actualizaciones de tránsito
La PMT de Villa Nueva indicó que se habilitó el reversible en el carril auxiliar en la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección a la salida de Cenma.