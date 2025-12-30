Versión Impresa
Colisión de camión y microbús deja varios heridos, entre ellos un menor de edad

  • Por Geber Osorio
30 de diciembre de 2025, 07:37
Ciudad de Guatemala
Ambos vehículos sufrieron daños materiales y quedaron varios heridos en el lugar. (Foto: Bomberos Municipales)

Ambos vehículos sufrieron daños materiales y quedaron varios heridos en el lugar. (Foto: Bomberos Municipales)

El percance vial provocó tránsito lento en el sector de la zona 2 de la ciudad capital.

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes 30 de diciembre en la calle Martí y 13 avenida, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala.

En el percance vial se vieron involucrados un camión y un microbús, en el que resultaron heridas varias personas, quienes fueron atendidas en el lugar por Bomberos Municipales.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Entre los heridos se encontraba un menor de edad, el cual requirió ser trasladado al área de pediatría del Hospital Roosevelt para ser evaluado.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Ambos vehículos quedaron con serios daños, lo que provocó tránsito lento en el sector.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

