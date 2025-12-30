Colisión de camión y microbús deja varios heridos, entre ellos un menor de edad

El percance vial provocó tránsito lento en el sector de la zona 2 de la ciudad capital.
OTRAS NOTICIAS: Conductor muere en trágico accidente en carretera a El Salvador
Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes 30 de diciembre en la calle Martí y 13 avenida, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala.
En el percance vial se vieron involucrados un camión y un microbús, en el que resultaron heridas varias personas, quienes fueron atendidas en el lugar por Bomberos Municipales.
Entre los heridos se encontraba un menor de edad, el cual requirió ser trasladado al área de pediatría del Hospital Roosevelt para ser evaluado.
Ambos vehículos quedaron con serios daños, lo que provocó tránsito lento en el sector.