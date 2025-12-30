Conductor muere en trágico accidente en carretera a El Salvador

Tras el fuerte impacto, el conductor falleció en el lugar.
Esta mañana de martes 30 de diciembre se registró un fatal accidente en el kilómetro 14.5 de Carretera a El Salvador.
Según los socorristas, el conductor de una motocicleta falleció luego de sufrir un accidente.
Cuando llegaron al lugar, la víctima ya no contaba con signos vitales.
Hasta ahora se desconocen los detalles de lo ocurrido, pero un vehículo también estaría involucrado en el incidente.