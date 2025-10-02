Colisión en zona 9 irrumpe tránsito hacia Torre del Reformador

La PMT también reportó otros incidentes en zona 7, 11 y 12 de la capital.
La mañana de este jueves la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó varios incidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad.
Entre ellos, dos automóviles que colisionaron en la 7 avenida entre 3 y 4 calle de la zona 9. Las autoridades informaron que los vehículos serán retirados para normalizar el tránsito en el área hacia la Torre del Reformador.
Otros incidentes
En la 1 avenida y 7 calle de la colonia Landívar, zona 7, se registró otro choque entre dos vehículos, lo que interrumpió temporalmente el tránsito hacia el área del Trébol. Los automóviles involucrados ya fueron retirados.
Además, en la calzada Roosevelt y 14 avenida de la zona 11, dos vehículos, incluyendo una camioneta, colisionaron, afectando el tránsito en dirección al Trébol. Se reportan únicamente daños materiales.
La PMT también informó sobre un incidente que involucró a una motocicleta en la calzada Atanasio Tzul y 18 calle, zona 12. Al lugar se presentaron bomberos municipales y la Policía Nacional Civil (PNC) para atender la situación.