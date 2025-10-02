Sancionan a conductores por transitar contra la vía

-

Tras denuncia de vecinos la PMT impuso 15 infracciones por conducir contra vía en un sector de la zona 1.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala reportó denuncias sobre automovilistas que transitan en sentido contrario sobre la 17 avenida, entre 1ª y 3ª calle de la zona 1. Un video difundido en redes sociales muestra a varios vehículos circulando contra la vía en ese sector.

La PMT mencionó que ayer, 1 de octubre, agentes de tránsito impusieron 15 infracciones a conductores que violaron el artículo 181-15 del reglamento de tránsito, el cual prohíbe desplazarse en sentido contrario.

Vecinos del área expresaron su preocupación por la situación. Uno de ellos señaló que los automovilistas suelen aparecer de manera repentina, generando riesgo para quienes intentan cruzar la calle. Otra residente indicó que en varias ocasiones se han sentido en peligro de ser atropellados, aunque hasta ahora no se han registrado accidentes.

Otro vecino solicitó a las autoridades mantener los operativos de control, al considerar que no existe justificación para circular en contra de la vía, incluso cuando el tránsito en el sector es reducido. "no hay razón para irse en contra de la vía aunque la calle tenga poco tránsito" enfatizó.

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, advirtió que los automovilistas que conduzcan en sentido contrario continuarán siendo sancionados. Además, informó que ya se reciben denuncias similares en las zonas 6, 7 y 18.

Montejo hizo un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito para resguardar su seguridad y la de los demás usuarios de la vía pública.