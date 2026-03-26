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Hermanos pandilleros son capturados durante una riña

  • Por Reychel Méndez
26 de marzo de 2026, 10:06
Uno de los hermanos ya tenía girada una orden de captura. (Foto ilustrativa: iStock)

Uno de los hermanos ya tenía girada una orden de captura. (Foto ilustrativa: iStock)

Ambos hermanos son integrantes del Barrio 18 y fueron capturados mientras se agredíaN mutuamente

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En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, capturaron a los hermanos Oswaldo "N", de 26 años y Francisco "N", de 27, cuando mantenían una pelea.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que inició la riña, pero cuando la Policía Nacional Civil llegó al lugar, ambos se agredían mutuamente.

Los Colochos fueron puestos a disposición de la ley. (Foto: PNC)
Los Colochos fueron puestos a disposición de la ley. (Foto: PNC)

Los hermanos son conocidos como "Los Colochos" y según las investigaciones realizadas por las autoridades, ambos pertenecen al Barrio 18.

Cuando las fuerzas policiales los identificaron, se determinó que Oswaldo "N", tiene orden de aprehensión emitida por un juzgado de Sacatepéquez por el delito de tenencia ilegal de municiones. 

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