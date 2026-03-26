Hermanos pandilleros son capturados durante una riña

Ambos hermanos son integrantes del Barrio 18 y fueron capturados mientras se agredíaN mutuamente
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En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, capturaron a los hermanos Oswaldo "N", de 26 años y Francisco "N", de 27, cuando mantenían una pelea.
Hasta el momento se desconocen las razones por las que inició la riña, pero cuando la Policía Nacional Civil llegó al lugar, ambos se agredían mutuamente.
Los hermanos son conocidos como "Los Colochos" y según las investigaciones realizadas por las autoridades, ambos pertenecen al Barrio 18.
Cuando las fuerzas policiales los identificaron, se determinó que Oswaldo "N", tiene orden de aprehensión emitida por un juzgado de Sacatepéquez por el delito de tenencia ilegal de municiones.