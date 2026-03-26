Así fue el accidente de la Interamericana que dejó un fallecido (Video)

Uno de los conductores perdió la vida tras colisionar de frente.
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Durante la madrugada de este jueves 26 de marzo se reportó un percance vial entre un vehículo particular y un camión de carga.
El hecho sucedió en el kilómetro 40.5 de la ruta interamericana en dirección a occidente y por medio de una cámara de vigilancia se logró evidenciar el momento del choque.
Según se observa en el video, el conductor del picop transitaba contra la vía en una curva cuando terminó colisionando de frente contra el camión.
La víctima fue identificada como Vicente Rodriguez Medina, de aproximadamente 50 años.