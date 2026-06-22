Colombia gira a la ultraderecha al elegir como presidente a un millonario pro-Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump le expresó su apoyo tras vencer al candidato de la izquierda oficialista, según indicó Abelardo de la Espriella.

EN CONTEXTO: Colombia elige a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente

Colombia giró a la ultraderecha con la elección como nuevo presidente de Abelardo de la Espriella, un abogado millonario respaldado por Donald Trump que pone fin al primer gobierno izquierdista de la historia del país.

El jurista de 47 años y sin experiencia política venció por un estrecho margen en el balotaje al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados narcotraficantes en medio de una ola de violencia.

El conteo preliminar oficial lo da ganador con el 49,7% de los votos por encima de Cepeda que logró 48,5%. El abogado, que se hace llamar "El Tigre", gobernará hasta 2030.

"Me siento muy contenta (...) Abelardo en este momento nos está dando más que todo una respuesta de seguridad", dijo a la AFP Daniela Oliveros, una abogada de 30 años que celebró el triunfo de su candidato en la caribeña Barranquilla.

Con el 99,65 % de las mesas informadas en el preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. Alcanzó 12.921.702 votos frente a 12.673.392 de Iván Cepeda. #ColombiaDecide2026



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De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella se consolidó como un fenómeno político con un discurso antisistema.

El abogado dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Además amasó votos como "enemigo acérrimo" de la izquierda ante los pocos avances de las negociaciones con las mafias y en un contexto de tensas relaciones con Washington.

Abelardo de la Espriella, dijo este domingo que Donald Trump le expresó "su apoyo" luego del balotaje en el que venció al candidato de la izquierda oficialista, según el preconteo oficial.

"Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria", afirmó De la Espriella en una transmisión en vivo en la red X.

¡Gracias, Colombia!



Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.



Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa… pic.twitter.com/137k5Q6wzo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

Giro a la ultraderecha

Petro no podía aspirar a la reelección por ley y eligió como posible sucesor a Cepeda, un defensor de derechos humanos de 63 años que apostaba por fortalecer los programas sociales que favorecieron a poblaciones pobres y marginadas en uno de los más desiguales del mundo.

La investidura de De la Espriella está agendada para el 7 de agosto en una ceremonia que tendrá como sede una base militar.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Colombia se suma a una alianza de países de la región aliados del mandatario estadounidense Donald Trump, junto a Chile y Ecuador.

| AHORA - COLOMBIA VOTA: Fuegos artificiales y celebración a esta hora en los alrededores de la Ventana al Mundo, en Barranquilla, tras la victoria de La Espriella. pic.twitter.com/UJJe366Hsu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 21, 2026

Petro, que no reconoció los resultados de la primera vuelta electoral en la que también se impuso su opositor, afirmó el domingo que para el balotaje sólo respetaría el escrutinio consolidado que puede tomar algunos pocos días.

"No sé puede proclamar ninguno presidente", "la realidad nos da un país partido por la mitad", escribió en X. Cepeda también aseguró que no reconocerá la derrota antes del escrutinio final.

*Con información de AFP