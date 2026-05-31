Colombia elige presidente en medio de una ola de violencia

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Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro dejará el poder con una alta popularidad entre las clases bajas.

Los colombianos empezaron a votar este domingo en comicios presidenciales para decidir si renuevan su voto de confianza a la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

Gustavo Petro dejará el poder con una alta popularidad entre las clases bajas después de reducir los índices de pobreza monetaria, el hambre, el desempleo y ampliar programas sociales en uno de los países más desiguales del mundo.

El candidato de su partido, el senador de 63 años Iván Cepeda, lidera la intención de voto con un plan de darle continuidad a sus políticas en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento del conflicto.

"(Superar) la violencia, la pobreza, la inseguridad, eso es lo más importante en este país", dijo a la AFP Marta Lucía Ruiz, una ama de casa de 72 años. "Suba el que suba (al poder), uno siempre tiene la incertidumbre".

Cepeda votó en un barrio popular de Bogotá. "Celebraremos el segundo gobierno progresistas en Colombia", sostuvo el candidato cercano a Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

En el polo opuesto está la voz confrontativa contra la izquierda de Abelardo de la Espriella, un excéntrico abogado millonario de 47 años que se hace llamar "El Tigre", cuyo símbolo es el saludo militar y que promete la muerte o la cárcel para mafiosos.

Colombia celebra hoy elecciones presidenciales con 41,4 millones de personas habilitadas para votar. De entre once candidatos destacan: Iván Cepeda (oficialista), Gabriel de la Espriella (ultraderecha) y Paloma Valencia (uribista). De no superar ninguno el 50%, la segunda vuelta… pic.twitter.com/KitIZaEaFY — JP+ (@jpmasespanol) May 31, 2026

"Hoy estamos defendiendo la democracia y la libertad de Colombia", "vamos a ganar en primera vuelta para derrotar a la tiranía", dijo rodeado de escoltas al votar en su ciudad, la caribeña Barranquilla.

La derechista Paloma Valencia, una senadora opositora apadrinada por el poderoso exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010), aparece en tercer lugar.

Según las encuestas, ningún candidato conseguirá los votos suficientes para ganar en primera vuelta, por lo que se prevé un balotaje el 21 de junio.

La jornada electoral se extenderá hasta las 21H00 GMT. La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre.

La campaña transcurrió en medio de un clima de polarización y miedo, con mortíferos atentados de guerrillas, el asesinato de un aspirante presidencial y negativas de los principales candidatos a participar en debates.

Gobierno "disruptivo"

Petro es el gran protagonista de una elección dividida entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan.

"El voto debe ser libre y sin presión", declaró el mandatario al abrir la jornada electoral en el corazón de la capital.

Su gobierno significó un quiebre en un país gobernado por élites conservadoras a lo largo de dos siglos.

El exguerrillero que firmó la paz en 1990 se enfrentó al Congreso, las cortes, la fiscalía y el banco central ante las negativas a aceptar sus reformas.

Tuvo una "posición disruptiva", dijo Juan Camilo Lozano, docente de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional.

Para las elecciones, la base electoral de Petro se volcó hacia Cepeda, hijo de un político comunista asesinado y formado desde niño, debido al exilio, en países socialistas como Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba.

El filósofo y defensor de los derechos humanos apuesta por los "excluidos": víctimas del conflicto, indígenas y campesinos para "superar definitivamente la pobreza y acabar con la desigualdad social".

La oposición le critica ser uno de los arquitectos de la "Paz Total", la política con la que Petro intentó sin éxito negociar con las organizaciones que siguieron en armas tras el acuerdo con la guerrilla de las FARC en 2016.

Las "personas en territorio sufren, son las que sufren por la guerrilla, por los desplazamientos", "siento que sí se puede hacer una mejora en esta política de paz total", dijo Laura López, una abogada de 27 años.

"Tranquilidad"

De la Espriella puntea con una propuesta antisistema. Promete bombardeos, el fortalecimiento de la fuerza pública y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz.

Admirador de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, así como del salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, plantea construir 10 megacárceles y reducir en un 40% el Estado.

Sus actos de campaña fueron espectáculos con fuegos artificiales y videos con inteligencia artificial, en los que exhibió dotes de cantante y dio discursos beligerantes encerrado en una cápsula antibalas.

"Lo que necesita Colombia es tranquilidad y educación, no es más", dijo Maria Juliana Duque, de 44 años.

Estados Unidos observa de cerca los comicios, tras los choques contantes entre Petro y Trump que amenazaron la relación entre dos países históricamente aliados.

Washington responsabiliza al gobierno por el repunte del narcotráfico.

Expertos consideran que las organizaciones aprovecharon las negociaciones de paz para fortalecerse, en el último país del hemisferio occidental con un conflicto armado.

Con información de AFP