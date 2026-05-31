Historia del ciclismo: Jonas Vingegaard completa su trilogía al coronarse en el Giro

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El danés Jonas Vingegaard se coronó este domingo por primera vez en el Giro de Italia, completando así su trilogía de títulos en las grandes rondas, al término de una última etapa ganada al esprint por el italiano Jonathan Milan en Roma.

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Vingegaard, de 29 años, se convierte en el octavo corredor de la historia que puede presumir de haber ganado en su carrera el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, después de Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

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Sucede en el palmarés del Giro a su compañero del Visma-Lease a Bike Simon Yates, después de haber sobrevolado con autoridad la edición 109, con cinco triunfos de etapa y acabando con más de cinco minutos de ventaja sobre el segundo de la general, el austríaco Felix Gall.

El australiano Jai Hindley, campeón del Giro en 2022, completó el podio al finalizar tercero.

Jonathan Milan, que en el último día de este Giro pudo por fin estrenar su contador de victorias y el de su equipo Lidl-Trek, fue quien se quedó con la etapa final con llegada en la capital italiana. El coloso italiano venció en el recorrido del día a su compatriota Giovanni Lonardi y al francés Paul Penhoët.