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Conductor pierde el control, vuelca y cae a barranco en la Interamericana (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de mayo de 2026, 13:04
El transporte pesado rodó al caer al barranco. (Foto: captura de video)

El transporte pesado rodó al caer al barranco. (Foto: captura de video)

La cisterna cayó al barranco a varios metros de profundidad.

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El accidente ocurrió en el kilómetro 163 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá, cuando el conductor del transporte pesado perdió el control del volante, por razones aún bajo investigación. 

Esto causó que se saliera de la ruta para rodar en las profundidades del barranco.

El conductor resultó gravemente herido por el fuerte impacto y fue rescatado entre los hierros de la cabina.

La cisterna fue extraída del fondo del barranco con el apoyo de una grúa; sin embargo, quedó totalmente destruida.

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