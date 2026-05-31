Conductor pierde el control, vuelca y cae a barranco en la Interamericana (video)

Provial atiende hecho de tránsito en el km 163 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente], en Nahualá, Sololá. Una cisterna sale de la pista cayendo a una hondonada. Se mantiene obstruido el carril derecho hacia oriente.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/8KUBOE3570