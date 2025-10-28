Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Victoria cafetera! Alejandro Osorio conquista la quinta etapa de la Vuelta a Guatema

  • Con información de Bryan Anton / Colaborador
28 de octubre de 2025, 13:16
Alejandro Osorio fue primero en la llegada a San Rafael Pie de la Cuesta. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Alejandro Osorio fue primero en la llegada a San Rafael Pie de la Cuesta. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Entre una lluvia de papelitos de colores y pirotecnia cruzó el colombiano Alejandro Osorio, del Orgullo Paisa, la meta en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, para proclamarse ganador de la quinta etapa de la 64 Vuelta a Guatemala. 

LEE TAMBIÉN: Dodgers vencen a Blue Jays tras maratónico juego de Serie Mundial

Por segundo año consecutivo, el pedalista cafetero, conquista un tramo de la máxima fiesta ciclística guatemalteca. Esta vez cronometró 2 horas, 52 minutos y 10 segundos, tras 109 kilómetros, con punto de partida en Retalhuleu. 

Osorio tuvo al nacional José Canastuj, como uno de sus principales contendientes, pero en el corredor del ECA Electricidad no logró mantenerse a rueda en el trayecto final y llegó segundo, con 26 segundos de rezago.

En la clasificación general, el colombiano Cristian Muñoz, del NU Colombia, conservó el suéter amarillo. El guatemalteco más cerca de él es Édgar Torres, ubicado cuarto, a 3 minutos y 8 segundos. 

La sexta etapa se disputa este miércoles con salida en Catarina San Marcos hasta San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Serán 90.5 kilómetros de recorrido.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar