El colombiano Nicolás Paredes conquista la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala

-

El colombiano Nicolás Paredes, corredor del equipo guatemalteco Hino One La Red-Suzuki, conquistó este domingo la tercera etapa de la 64 Vuelta Ciclística a Guatemala, en una llegada en solitario a la meta en Fraijanes, marcada por exigentes rampas de terracería y descensos vertiginosos en el tramo final.

LEE TAMBIÉN: Real Madrid se olvida de la mala racha en clásicos y derrota al Barcelona

Paredes sacó a relucir sus dotes y dio una clase magistral de como escalar. Reventó en la montaña a su compatriota Alejandro Osorio, del Erco Shimano, y al mexicano Ulises Castillo, del Olinka Specialized, para hacer solo suyos los últimos 10 kilómetros de los 126 que comprendieron el trayecto, con punto de partida en Monjas, Jalapa.

La jornada estuvo amenizada por la fuga de una veintena de pedalistas, en la que figuraron los guatemaltecos Bryan Ríos, Henry Sam y Esdras Morales, además de los incómodos y siempre rivales a batir, colombianos, entre ellos Juan Pablo Rendón, el tico Luis Aguilar y el mexicano Miguel Díaz, entre otros.

Paredes se aventuró en las alturas y con un pedaleo sólido, sobre todo en el ascenso de El Chocolate para ingresar en la meta con un tiempo de 3 horas, 30 minutos y 25 segundos. En el segundo puesto y como mejor guatemalteco cruzó el tecpaneco Nelson Panjoj, seguido por el también colombiano Brandon Rojas.

"Cuando quedé solo junto a Osorio y Castillo vi que no me querían colaborar. Vi que tenía paso, lo tomé y supe que era difícil que me aguantaran porque eran unas rampas muy complicadas. Y cuesta mucho estar a rueda", expuso Paredes, quien dedicó el triunfo a su primo Jonathan, fallecido en un accidente de tránsito en abril.

En la clasificación general individual, el cafetero Cristian Muñoz, del NU Colombia mantuvo el suéter amarillo, aunque perdió tiempo respecto de sus perseguidores y luchará este lunes por conservarlo cuando toque disputar los 191 kilómetros entre Ciudad Vieja y Coatepeque, Quetzaltenango.