Real Madrid se olvida de la mala racha en clásicos y derrota al Barcelona

Real Madrid rompió la mala racha de cuatro clásicos consecutivos sin poder ganar, al superar 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fecha 10 de La Liga, que deja a los madridistas con una ventaja más cómoda en el liderato.

El conjunto blanco habría roto con la paridad sobre el minuto 12, cuando Kylian Mbappé dio el primer aviso con un remate desde fuera del área que terminó en el fondo del marco, pero el tanto no subió al electrónico debido a un milimétrico fuera de juego del delantero francés.

FP: @RealMadrid 2-1 @FCBarcelona_es

⚽ 22' @KMbappe

⚽ 38' Fermín

⚽ 43' @BellinghamJude

@Emirates pic.twitter.com/GV53KX8TAv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2025

Nada pudo evitar que, diez minutos después, Jude Bellingham mandara un pase filtrado a "Kiki", quien nuevamente, a penas entrando al área, cruzó con la derecha a Wojciech Szczesny, para poner a la gente a festejar el primero del encuentro.

El arquero polaco fue figura atajando hasta tres ocasiones claras de los merengues y eso abrió la puerta a la igualdad. En el 38, Arda Güler perdió el balón cerca del área, la pelota llegó a Marcus Rashford, quien habilitó a Fermín López para que de un toque colocara el 1-1.

Pero antes del descanso, Vinicius mandó un centro pasado desde la izquierda, en el área apareció Éder Militao, quien bajó la pelota de cabeza para la posición de un Bellingham en total soledad, para que este definiera a placer el 2-1 con el que se fueron al descanso.

5️⃣ @BellinghamJude 5️⃣#LaLigaHighlights pic.twitter.com/gfOOl36HaK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2025

La segunda mitad parecía comenzar con todo para el Madrid cuando se marcó un penal por una mano de Eric García en el área, pero Szczesny le ganó el duelo a Mbappé, en el minuto 52, y luego el partido se apagó, dejando el marcador tal y como estaba.

De esta manera, el Madrid es líder indiscutible de La Liga y ahora tiene ventaja de cinco puntos sobre el Barsa, que tendrá que pasar página y pensar en la próxima semana.