Comediante guatemalteco reacciona a polémica sobre Bad Bunny (video)

El comediante guatemalteco causó sensación con su reacción a la polémica sobre Bad Bunny y la Inteligencia Artificial.

El standupero guatemalteco, Juan Pablo Amado, se hizo viral una vez más, pero ahora por su reacción ante el escándalo de Bad Bunny y la Inteligencia Artificial.

En uno de sus más recientes shows, Amado mencionó el tema del Conejo Malo y cómo enfureció en redes sociales al escuchar una canción realizada con IA, en la que replican su voz.

"Resulta que el señor Benito, porque así se llama, está muy molesto porque la Inteligencia Artificial replicó sus notas de voz y sacó una canción (...) No estaba tan pisado replicar a Bad Bunny tampoco", expresó el guatemalteco.

Amado continuó explicando que la IA ha replicado a varios artistas, y hasta famosos fallecidos como John Lennon.

"Casi que cualquiera puede replicar la voz de Bad Bunny. Es más, el sonido que hace mi sofá cuando lo muevo, se los juro que suena a Bad Bunny. De verdad, yo muevo el sofá así (imita a Bad Bunny)", agregó.

Ante ello, su público respondió con aplausos y gritos. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Juan Pablo se viraliza en redes sociales, pues con sus videos ha logrado una buena recepción de internautas.

La polémica con Bad Bunny

Recientemente, se hizo tendencia una canción con la voz de Bad Bunny creada por Inteligencia Artificial. Este tema llegó a volverse muy popular en TikTok, y muchos presumen que es mejor canción que todo el nuevo álbum del puertorriqueño.

Esto no agradó para nada al "Conejo Malo", pues fanáticos compartieron los furiosos mensajes que el cantante escribió en su canal de difusión de WhatsApp.

"Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no... Hay gente con la que conecto y gente con la que no... Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que 'chu chu', fuera. Charros. Dios mío. No los quiero en la gira tampoco", escribió el famoso.