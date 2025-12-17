El comercio exterior de Guatemala consolida su crecimiento a doble dígito en 2025

-

El comercio exterior guatemalteco ha demostrado un notable dinamismo en los primeros diez meses de 2025, con alzas significativas tanto en la entrada como en la salida de divisas.

El comercio exterior de Guatemala ha marcado un paso firme y creciente en los primeros diez meses de 2025,

según las estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Las cifras demuestran un sólido dinamismo en el intercambio de bienes, con un alza en el ingreso por exportaciones y un aumento paralelo en el gasto por importaciones. El ingreso de divisas por las exportaciones guatemaltecas creció un 7% entre enero y octubre de 2025, en relación con el mismo periodo del año anterior.

El Banguat detalla que las exportaciones dejaron un total de 13,055.3 millones de dólares en los primeros 10 meses analizados. Esta cifra fue superior en 853.1 millones de dólares (7%) a los 12,202.2 millones de dólares reportados de enero a octubre de 2024.

Según las estadísticas del Banguat, la cantidad de exportaciones de enero a octubre 2025, superó las cifras alcanzadas en el mismo periodo el año pasado. (Foto: Archivo/Soy502)

La fortaleza exportadora fue impulsada principalmente por los artículos de vestuario, que generaron 1,288.3 millones de dólares, lo que representó el 9.9% del total de ingresos. Le siguieron las exportaciones de café, con 1,211.7 millones de dólares (9.3%); el banano, con 890.6 millones de dólares (6.8%); y el azúcar, que sumó 819.1 millones de dólares (6.3%).

Además, destacaron las grasas y aceites comestibles, con 656.1 millones de dólares (5%), y los materiales plásticos y sus manufacturas, con 506.9 millones de dólares (3.9%).

Los artículos de vestuario lideran el mercado de exportaciones con el 9.9 por ciento del total de ingresos. (Foto: Canva/Soy502)

Principales destinos

En el plano de los destinos, el mercado centroamericano se mantiene como el principal motor de la demanda, ganándole terreno a Estados Unidos. Las exportaciones a Centroamérica le generaron a Guatemala 4,741.7 millones de dólares, constituyendo el 36.3% del monto total.

En segundo lugar, se ubicó el mercado estadounidense, con 3,965.7 millones de dólares, es decir, un 30.4% del total, seguido por la eurozona, con 1,056.9 millones de dólares (8.1%), y México, con 565.3 millones de dólares (4.3%). Esta tendencia se basa en el cierre de 2024, cuando las exportaciones dejaron 14,561.4 millones de dólares.

En primer lugar de los destinos en cuanto a exportaciones, está el resto del istmo, seguido de Estados Unidos. (Foto: Canva/Soy502)

Desempeño de las importaciones

En paralelo a la robusta actividad exportadora, el país también incrementó su gasto en el exterior, pues el monto total de las importaciones realizadas se situó en 28,925.7 millones de dólares.

Esta cifra fue mayor en 1,821.4 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 6.7% respecto a los 27,104.3 millones de dólares registrados a octubre de 2024.

Este aumento en la compra de bienes importados estuvo influenciado principalmente por la expansión en sectores productivos, reflejada en la variación positiva de los bienes de capital destinados a la industria, telecomunicaciones y construcción, los cuales sumaron 397.3 millones de dólares (10.1% de crecimiento), y en la adquisición de materias primas y productos intermedios para la industria, que crecieron en 380.4 millones de dólares (5.5%).

En cuanto a la procedencia de la mercancía, Estados Unidos de América se consolidó también como el principal proveedor de Guatemala, con 9,063.2 millones de dólares, acaparando el 31.3% del total. Le siguieron la República Popular China, con 4,618.0 millones de dólares (16.0%); Centroamérica, con 3,300.6 millones de dólares (11.4%); y México, con 2,898.4 millones de dólares (10.0%).

Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor de Guatemala con un 31.3%. (Foto: Canva/Soy502)

Estos países, junto con la eurozona, que aportó 1,777.1 millones de dólares (6.1%), representaron en conjunto el 74.9% del total de las importaciones.

El gasto por importaciones en 2024 había ascendido a 32,491.5 millones de dólares, reflejando una tendencia alcista que superó los 30,320.2 millones de dólares de 2023.