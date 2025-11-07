¿El cometa 3I/Atlas es peligroso? Astrónomo guatemalteco lo aclara

-

El trayecto del cometa 3I/Atlas ha desatado rumores sobre un posible peligro para la Tierra. El astrónomo guatemalteco Édgar Castro Bathen habla sobre estos "mitos".

El cometa 3I/Atlas, detectado en su trayecto en el sistema solar, ha provocado inquietud en la población, ya que versiones aseguran que podría representar un riesgo para la Tierra o incluso estar tripulado por seres de otro planeta.

Sin embargo, el astrónomo guatemalteco Édgar Castro Bathen, miembro asociado de la Unión Astronómica Internacional y director del Instituto de Astronomía de una universidad privada del país, descarta estas afirmaciones.

"No hay ninguna evidencia de que vengan extraterrestres, que este sea un objeto artificial o que tenga un comportamiento anormal. Quiero dejar claro que el cometa no representa peligro alguno para la Tierra, ni para nosotros", expresa.

El especialista explica que el tono verde que presenta el cometa es completamente natural.

"Esa coloración proviene del dióxido de carbono que se evapora al acercarse al Sol, así como de moléculas de carbono doble y cianógeno. Cuando está cubierto de polvo puede verse rojizo, como consecuencia del tiempo que ha pasado expuesto a la radiación; es decir, entre 9 y 11 mil millones de años", aclara.

Llama a la calma

Castro añadió que el cambio de color a azulado o verdoso responde a la sublimación de gases y partículas por efecto del calor solar.

"Nada que ver con motores o turbinas de navíos extraterrestres, eso es completamente falso", enfatizó.

Por último, pidió evitar la desinformación: "Por lo menos en Guatemala que quede claro que no hay motivo de preocupación", concluyó.