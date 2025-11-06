Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Viento fuerte y frío intenso afectarán este viernes 7 de noviembre

  • Por Jessica González
06 de noviembre de 2025, 15:54
El viento soplará muy fuerte y la temperatura descenderá por la noche. (Foto: Shutterstock)

El viento soplará muy fuerte y la temperatura descenderá por la noche. (Foto: Shutterstock)

¡Cúbrete bien! El Insivumeh alerta sobre un descenso de temperatura severo durante la noche y viento fuerte con ráfagas de hasta 35 km/h durante este viernes.

OTRAS NOTICIAS: Frío extremo: ¿cómo evitar que tu perro se enferme?

Para este viernes 7 de noviembre el viento soplará a una velocidad de 25 y 35 km/h, el descenso de la temperatura será severo por la noche y madrugada.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), prevé nublados y lloviznas por la mañana, sobre todo en la Franja Transversal del Norte y Caribe.

Al mediodía habrá nubosidad en la mayor parte del territorio nacional.

Durante la tarde y noche bajará la temperatura y se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta y sur de Occidente. 

Habrá nubosidad dispersa en casi todo el país.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar