Bernardo Arévalo se pronuncia por el salario mínimo

Presidente afirma que aún hay trabajo técnico previo a tomar postura sobre el salario mínimo.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Gobierno no ha sugerido en ningún momento una cifra o aumento para el salario mínimo del próximo año.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario fue consultado sobre si el Gobierno había sugerido un aumento al salario mínimo y respondió que eso se aclaró con un comunicado publicado por el Ministerio de Trabajo.

Arévalo aseguró que el trabajo técnico sigue previo a fijar alguna postura sobre el salario mínimo.

Explicó que en este momento se "está en un proceso" en el cual las comisiones paritarias llevan a cabo un análisis sobre aspectos específicos del tema salarial.

"Tienen que preparar recomendaciones y conclusiones que le tienen que entregar al Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional del Salario. Ni siquiera se ha cerrado la etapa de trabajo en las comisiones paritarias y el Gobierno de la República no ha fijado ninguna posición", afirmó Arévalo.

El mandatario afirmó que se hizo la aclaración por parte del Ministerio de Trabajo porque "hubo un medio de prensa que de manera absolutamente errónea reportó que el gobierno había llevado a la mesa de la discusión salarial una propuesta".

"Debería saber que esa etapa ni siquiera ha llegado. Ahora están trabajando las comisiones y el Gobierno no se ha pronunciado", recalcó el jefe del Organismo Ejecutivo.