Comisión aún analiza enmiendas previo a aprobar la ley antilavado

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Diputados buscan consensuar cambios para evitar modificaciones de última hora en el pleno.

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso continúa con el análisis de enmiendas a la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, previo a su aprobación en el pleno.

Por ahora se encuentra en un proceso que busca construir consensos entre bloques legislativos por medio de las propuestas de ajustes para esta ley.

Durante la sesión del 22 de abril, los diputados presentaron diversas propuestas de enmienda, mientras el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) participó para brindar valoraciones preliminares sobre los cambios planteados.

Diputados buscan consensuar cambios para evitar modificaciones de última hora en el pleno sin el análisis previo. (Foto: Organismo Legislativo)

El presidente de la comisión, el diputado Jorge Ayala, explicó que la reunión tuvo como objetivo principal recopilar y ordenar todas las propuestas antes de continuar con la discusión.

"Básicamente la sesión estaba destinada para recibir de los diputados propuestas de enmiendas, nos acompañaron representantes de Superintendencia de Bancos y de Asociación Bancaria para que conocieran de primera voz, también siendo el Ejecutivo, los ponentes de la iniciativa 6593 para que conocieran cuáles eran la naturaleza de algunas inquietudes que tenían los señores diputados." indicó.

“ Nosotros tenemos instrucción por parte del presidente Contreras de salir en la búsqueda de los acuerdos necesarios, él instruyó que sea desde la comisión de economía donde conozcamos las enmiendas ” Jorge Ayala , Presidente Comisión de Economía y Comercio Exterior

Además, detalló que las propuestas incluyen la duración del resguardo de información por parte de sujetos obligados, la validación judicial de medidas cautelares y ajustes en sanciones económicas. También señaló que algunas inquietudes apuntan a diferenciar las exigencias entre grandes entidades financieras y pequeños negocios, para evitar cargas desproporcionadas.

Ayala reiteró que, ante el volumen de enmiendas, la comisión deberá enfocarse casi exclusivamente en este tema en los próximos días.

SIB participó con análisis técnico sobre las propuestas de enmiendas planteadas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Indicó que el trabajo se centrará en organizar las propuestas, analizarlas con apoyo técnico y construir consensos en el menor tiempo posible. Incluso, no descartó dedicar sesiones continuas o permanentes para lograr consensos antes de que la iniciativa sea conocida nuevamente en el pleno.

"Nosotros tenemos instrucción por parte del presidente Contreras de salir en la búsqueda de los acuerdos necesarios, él instruyó que sea desde la comisión de economía donde conozcamos las enmiendas al haber sido la comisión la que dictaminó la iniciativa y estaríamos trabajando de forma intensa con los equipos legales tanto de la comisión como con el apoyo técnico", indicó.

La ley busca cumplir estándares internacionales y evitar riesgos económicos en Guatemala. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Aunque inicialmente se tenía previsto aprobar la ley el 28 de abril, la falta de acuerdos retrasó el proceso. Ahora, se espera que la iniciativa pueda ser conocida y votada en el pleno el martes 5 de mayo.

Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Contreras, señaló que el objetivo es que la iniciativa llegue al pleno con los cambios ya consensuados, evitando discusiones improvisadas en el pleno.

“ Nosotros queremos que cuando se discuta lavado, queremos llevar las enmiendas consensuadas ” Luis Contreras , Presidente del Congreso

Por ello, aseguró que se ha solicitado a los diputados no solo señalar problemas en la ley, sino presentar propuestas concretas para solucionarlos. "Nosotros queremos que cuando se discuta llevar las enmiendas consensuadas", explicó.

Asimismo, enfatizó que esta ley es clave para el país, pues permitirá cumplir con estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero. Advirtió que el incumplimiento podría tener consecuencias económicas importantes, como ha ocurrido en otros países que han sido incluidos en listas de riesgo.

"Esta ley le da una herramienta al sistema económico de Guatemala para que estemos a la altura de los 170 o 180 países que forman parte de la GAFA. Es una asociación de países y nosotros queremos estar ahí. Porque Panamá ya estuvo fuera de esa lista y le ha costado un mundo salir de ahí", agregó.