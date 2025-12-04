Comisión Permanente analiza nueva convocatoria tras suspensión por falta de quórum

-

La Comisión Permanente evaluará en su próxima reunión si convoca a una nueva sesión extraordinaria la siguiente semana, aunque las autoridades legislativas aseguran que legalmente ya se cumplieron las dos reuniones mínimas del período.

La segunda sesión extraordinaria del Congreso, prevista para este jueves 4 de diciembre, fue levantada por falta de quórum, pese a que era considerada por varios legisladores como la última oportunidad del año para avanzar en la agenda pendiente del segundo período legislativo.

La incapacidad del pleno para sesionar evidenció nuevamente la debilidad del Congreso para sostener una agenda mínima durante el receso de fin de año, como ocurrió el pasado martes 2 de diciembre.

La sesión inició a las 10:52 horas, casi una hora de atraso, con la lectura y aprobación del acta anterior, pero apenas avanzó al segundo punto; la primera lectura de la iniciativa de Ley de Gratuidad Temporal para la Emisión de la Carencia de Antecedentes Penales y Certificación de Antecedentes Policíacos.Antes de suspenderse, la propuesta fue remitida a la Comisión de Gobernación. Minutos después, el tablero confirmó la falta de diputados y la plenaria quedó sin posibilidad de continuar.

A la espera de nueva convocatoria

Por ahora, no existe una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias. Sin embargo, la Comisión Permanente discutirá en su próxima reunión si llamará a otra plenaria la próxima semana, tal como permite el artículo 75 de la Ley Orgánica del Legislativo.

Solo situaciones urgentes, como objeciones a decretos aprobados o una solicitud del Ejecutivo, por ejemplo ante un eventual estado de calamidad, justificarían una convocatoria inmediata.

Sin oportunidad de avences

La diputada independiente Karina Paz indicó que la ausencia de legisladores impidió cualquier avance en esta sesión señalando que esta podría ser la última sesión del segundo período, salvo que la Comisión Permanente decida convocar nuevamente. De manera similar, el diputado Román Castellanos, del partido Semilla, mencionó que en dos sesiones consecutivas no se lograra avanzar ni en los puntos mínimos propuestos por la Junta Directiva. Sugirió que muchos congresistas podrían encontrarse en actividades distritales por lo que se podría asumir su ausencia. "Lamentablemente no hubo avance", resumió.

Este jueves 4 de diciembre se suspendió la sesión extraordinaria por falta de quórum como sucedió el pasado martes. (Foto: Archivo/Soy502)

Por su parte, José Pablo Mendoza, quinto secretario de la Comisión Permanente, indicó que con la fallida sesión del jueves se completan las dos reuniones mínimas requeridas por ley durante un período extraordinario. La posible realización de una nueva plenaria quedará en manos de la discusión interna de la Comisión.

La suspensión deja varios temas sin tratar, entre ellos:

El segundo debate de la iniciativa 6449, Ley de Arrendamiento Comercial.

La lectura de la Ley para la Gestión de la Contaminación por Olores.

El primer debate de la Ley que Regula el Retiro del Cableado Aéreo en Desuso.

La lectura de la iniciativa sobre gratuidad temporal de antecedentes.

La redacción final del proyecto que reforma la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Durante estas sesiones no estaban previstas interpelaciones, ya que la ley no obliga a continuarlas en períodos extraordinarios, según explicó el diputado Jorge Ayala, vocal de la Comisión Permanente.

El limitado interés mostrado por los legisladores para participar en las sesiones extraordinarias confirma, según expertos, un patrón repetitivo; la imposibilidad del Congreso para sostener actividad legislativa durante diciembre, una práctica que refleja tanto el desorden interno de los partidos como la falta de compromiso con la agenda pública.

La decisión de la Comisión Permanente en los próximos días definirá si el Legislativo cierra el año con otra oportunidad de enmendar el rezago o simplemente prolonga la parálisis hasta enero.