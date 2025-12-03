Diputados muestran desinterés en agenda de sesiones extraordinarias, según expertos

-

Los legisladores priorizan atender sus distritos durante el periodo extraordinario de sesiones advierten expertos.

El escaso interés de los diputados por participar en las sesiones extraordinarias de diciembre expone las limitaciones del Congreso para mantener una agenda activa durante el receso legislativo, lo cual a criterio de politólogos no es un comportamiento nuevo, sino una tendencia estructural que responde tanto a la dinámica interna de los partidos.

Para el politólogo Ricardo Barreno la ausencia de los legisladores en diciembre no sorprende y responde a la lógica de intereses distritales que condiciona el comportamiento legislativo.

"Definitivamente cualquier sesión extraordinaria en el periodo de receso demuestra justamente cuál es el interés real de los diputados", explicó el experto.

Recordó que durante el periodo ordinario los congresistas muestran mayor actividad cuando se discuten temas con impacto directo en sus distritos, como asignaciones presupuestarias o decisiones que afectan al sistema de Consejos de Desarrollo.

"Cuando se discute Junta Directiva, que es la máxima muestra de interés legislativo, es porque efectivamente a través de ella se pueden gestionar temas, discusiones e iniciativas, entre otros temas que afecten o que beneficien los intereses distritales", añadió Barreno.

Subrayó que en diciembre ya no existe un "interés nacional o un interés estructural" que unifique a las bancadas, pues no se encuentran en agenda asuntos presupuestarios, viales o de salud que repercutan territorialmente.

A ello se suma que los diputados retoman su rol de intermediación distrital, una dinámica que se combina con la necesidad de cumplir con las asambleas de legalización partidaria, pues estas deben renovarse cada tres años y su celebración incide directamente en la posibilidad de reelección de los congresistas.

"En los distritos en donde el partido no esté legalizado, el Comité Ejecutivo Nacional dispone a los candidatos, entonces, eso es una suerte de dejar en manos de un tercero la decisión de mi reelección como diputado o no", advirtió el politólogo.

Destacó que presión política interna conduce a que los legisladores prioricen su trabajo territorial y partidario por encima del parlamentario.

El analista político Renzo Rosal coincidió en que diciembre suele ser un mes improductivo para el Legislativo.

Recordó que, tras el cierre del periodo ordinario el 30 de noviembre y la discusión presupuestaria, "se apague la luz".

Explicó que, aunque legalmente el Congreso no cierra, en la práctica cesan las reuniones del Pleno y de las comisiones, y la actividad llega solo "a lo sumo" a los primeros días del mes.

Añadió que incluso la Comisión Permanente, que es integrada por los miembros de Junta Directiva, opera con baja dinámica política.

"Llegó diciembre y ellos se van, recordemos que la mayoría de diputados son distritales y por lo tanto se van a sus distritos, ya sea hacer trabajo de base o ya sea en la práctica descansando", señaló el experto.

Rosal afirmó que solo un evento extraordinario podría alterar esta inactividad, como una crisis de Gobierno o un desastre natural, aunque consideró mínima esa posibilidad.

"Diciembre es un mes absolutamente improductivo en la agenda del Congreso", puntualizó el politólogo.

El diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), lamentó la suspensión de la sesión y pidió a sus colegas asumir su responsabilidad institucional.

"El Congreso de la República debe dar señales de que realmente quiere trabajar por la población guatemalteca. hay temas de seguridad, económicos, sociales que deben de ser discutidos, pero es lamentable que se levantara la sesión por la inasistencia de los diputados", aseguró el parlamentario.

Chic llamó a asegurar quorum en la sesión de este jueves 4 de diciembre y afirmó que "vendría muy bien aprobar un par de decretos más de beneficio para el pueblo de Guatemala".

Poco interés

La primera sesión extraordinaria del receso legislativo llevada a cabo el martes 2 de diciembre comenzó con casi una hora de atraso y terminó suspendida por falta de asistencia de diputados.

En dicha sesión se contemplaba la discusión en segundo debate de la iniciativa 6449, que propone la Ley de Arrendamiento Comercial, la lectura de la propuesta de Ley para la Gestión de la Contaminación por Olores y el primer debate del proyecto de decreto para regular el retiro del cableado aéreo en desuso o mal estado en zonas urbanas.

Según lo anunciado, durante el receso, que se extiende hasta el 13 de enero, realizarían dos sesiones extraordinarias sin incluir interpelaciones, pues estas no son obligatorias durante este periodo, de acuerdo con el diputado Jorge Ayala.