Comisionado de la NFL respalda a Bad Bunny ante críticas

La NFL respalda a Bad Bunny ante críticas por cantar en español.
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, respaldó a Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, frente a las críticas de figuras conservadoras.
El anuncio del 28 de septiembre por Apple Music y la NFL generó controversia debido a que el cantante interpreta principalmente en español.
"Está muy bien pensado... Confiamos en que será un gran espectáculo. Él entiende la plataforma y será un momento emocionante y de unidad", declaró Goodell. "Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento clave del valor del entretenimiento" añadió.
A pesar de las críticas de Donald Trump y exfuncionarios que cuestionaron la elección, varios artistas, incluida Shakira, apoyan la participación del puertorriqueño, destacando la representación de la cultura latina y la música en español.
Por otra parte, un sitio en internet impulsa una campaña que pide firmas para que suspendan su show y coloquen en su lugar al artista country George Strait.
El Super Bowl 2026 se celebrará el domingo 8 de febrero y será la única presentación programada de Bad Bunny en Estados Unidos ese año, mientras su gira mundial Debí Tirar Más Fotos no hará paradas en el país, debido a su preocupación por las redadas de ICE.