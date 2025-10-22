Comisionado de la NFL respalda a Bad Bunny ante críticas

-

La NFL respalda a Bad Bunny ante críticas por cantar en español.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, respaldó a Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, frente a las críticas de figuras conservadoras.

El anuncio del 28 de septiembre por Apple Music y la NFL generó controversia debido a que el cantante interpreta principalmente en español.

Bad Bunny fue seleccionado para presentar su show en el medio tiempo del evento deportivo. (Foto: X)

"Está muy bien pensado... Confiamos en que será un gran espectáculo. Él entiende la plataforma y será un momento emocionante y de unidad", declaró Goodell. "Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento clave del valor del entretenimiento" añadió.

A pesar de las críticas de Donald Trump y exfuncionarios que cuestionaron la elección, varios artistas, incluida Shakira, apoyan la participación del puertorriqueño, destacando la representación de la cultura latina y la música en español.

El "Conejo Malo" ya se presentó en este evento como artista invitado en el 2020 junto a JLo y Shakira. (Foto: X)

Por otra parte, un sitio en internet impulsa una campaña que pide firmas para que suspendan su show y coloquen en su lugar al artista country George Strait.

El Super Bowl 2026 se celebrará el domingo 8 de febrero y será la única presentación programada de Bad Bunny en Estados Unidos ese año, mientras su gira mundial Debí Tirar Más Fotos no hará paradas en el país, debido a su preocupación por las redadas de ICE.