Cómo acceder a la Estación del Emprendedor y potenciar tu marca

  • Con información de Héctor Gómez/Colaborador
10 de noviembre de 2025, 13:08
El programa incluye espacios para que los emprendedores presentes sus productos. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

El programa incluye espacios para que los emprendedores presentes sus productos. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

La Municipalidad de Guatemala, a través del Centro Municipal de Emprendimiento (CME), ha consolidado la Estación del Emprendedor como una vitrina clave para el desarrollo económico local. Esta iniciativa ofrece a los participantes del Programa de Desarrollo de Negocios la oportunidad de exponer y comercializar productos hechos en Guatemala, fortaleciendo el apoyo a emprendedores mediante formación y capacitación especializada.

La Estación del Emprendedor es una iniciativa de la Municipalidad de Guatemala, impulsada a través del Centro Municipal de Emprendimiento (CME), que fortalece la economía y promueve la creatividad.
Este proyecto se ha consolidado como una vitrina de desarrollo económico, al brindar a los emprendedores un espacio para exponer, comercializar y conectar con nuevos clientes.

El CME recibe a estudiantes cada año. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)
El CME recibe a estudiantes cada año. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

En diferentes ediciones y sedes, como La Pradera, zona 10; Pradera Vistares, Metamercado y Mega 6, los participantes muestran lo mejor de su creatividad local. También tienen presencia en festivales, ferias gastronómicas y actividades masivas, lo que representa grandes oportunidades de comercialización.

Los emprendedores tiene un espacio para presentar sus productos. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)
Los emprendedores tiene un espacio para presentar sus productos. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

Los visitantes pueden encontrar variedad de productos que van desde moda hecha en Guatemala, alimentos artesanales y productos naturales, hasta accesorios biodegradables y artículos para mascotas.

Formación y crecimiento

El acceso a La Estación del Emprendedor está reservado para quienes han completado con éxito el Programa de Desarrollo de Negocios del CME, un proceso gratuito de capacitación que dura entre 9 y 15 meses.

Hay oportunidades para dar a conocer los negocios. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)
Hay oportunidades para dar a conocer los negocios. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

Durante ese tiempo, los participantes reciben mentorías, asesorías técnicas y acompañamiento especializado en temas como desarrollo de modelo de negocio, viabilidad financiera, marketing, branding, lanzamiento de producto y validación en el mercado.

En el CME los emprendedores aprenden diversas formas de administrar sus negocios.
En el CME los emprendedores aprenden diversas formas de administrar sus negocios.

Al finalizar el programa, los proyectos más sólidos y con mayor potencial son seleccionados para participar en las exposiciones de La Estación del Emprendedor.

Modelo de colaboración y éxito

El funcionamiento de La Estación del Emprendedor es posible gracias a la colaboración entre el sector público y privado. Cada exposición se convierte en una experiencia que celebra el esfuerzo, la innovación y la pasión de quienes apuestan por su sueño emprendedor, fortaleciendo a la vez la economía local y el orgullo guatemalteco.

