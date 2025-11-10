Cómo acceder a la Estación del Emprendedor y potenciar tu marca

-

La Municipalidad de Guatemala, a través del Centro Municipal de Emprendimiento (CME), ha consolidado la Estación del Emprendedor como una vitrina clave para el desarrollo económico local. Esta iniciativa ofrece a los participantes del Programa de Desarrollo de Negocios la oportunidad de exponer y comercializar productos hechos en Guatemala, fortaleciendo el apoyo a emprendedores mediante formación y capacitación especializada.

El CME recibe a estudiantes cada año. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

En diferentes ediciones y sedes, como La Pradera, zona 10; Pradera Vistares, Metamercado y Mega 6, los participantes muestran lo mejor de su creatividad local. También tienen presencia en festivales, ferias gastronómicas y actividades masivas, lo que representa grandes oportunidades de comercialización.





Los emprendedores tiene un espacio para presentar sus productos. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

Los visitantes pueden encontrar variedad de productos que van desde moda hecha en Guatemala, alimentos artesanales y productos naturales, hasta accesorios biodegradables y artículos para mascotas.

Formación y crecimiento

El acceso a La Estación del Emprendedor está reservado para quienes han completado con éxito el Programa de Desarrollo de Negocios del CME, un proceso gratuito de capacitación que dura entre 9 y 15 meses.





Hay oportunidades para dar a conocer los negocios. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

Durante ese tiempo, los participantes reciben mentorías, asesorías técnicas y acompañamiento especializado en temas como desarrollo de modelo de negocio, viabilidad financiera, marketing, branding, lanzamiento de producto y validación en el mercado.





En el CME los emprendedores aprenden diversas formas de administrar sus negocios.

Al finalizar el programa, los proyectos más sólidos y con mayor potencial son seleccionados para participar en las exposiciones de La Estación del Emprendedor.

Modelo de colaboración y éxito

El funcionamiento de La Estación del Emprendedor es posible gracias a la colaboración entre el sector público y privado. Cada exposición se convierte en una experiencia que celebra el esfuerzo, la innovación y la pasión de quienes apuestan por su sueño emprendedor, fortaleciendo a la vez la economía local y el orgullo guatemalteco.