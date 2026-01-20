Persistencia de Condiciones: trámite obligatorio para pensionados del IGGS

-

Los pensionados del IGSS deben declarar anualmente la Persistencia de Condiciones para mantener su pensión y asignaciones familiares. El trámite exige documentos vigentes y se realiza en el Centro de Atención al Afiliado, delegaciones del país o consulados para residentes en el extranjero.

La Persistencia de Condiciones es un trámite que hacen los pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), esto se hace anualmente para confirmar que siguen cumpliendo los requisitos para recibir su pensión y, especialmente, las asignaciones familiares. Las mismas incluyen a la esposa, hijos, padres dependientes.

Consiste en declarar que las circunstancias, como tener cargas familiares, por ejemplo, que les dieron derecho al beneficio adicional, siguen vigentes, para evitar la suspensión del pago de la pensión.

Cada año se debe presentar la Persistencia de Condiciones. (Foto: Cortesía IGSS)

Por ello, por medio de un comunicado, la institución recordó a los pensionados por el riesgo de vejez e invalidez declarar la Persistencia de Condiciones, si la resolución de pensión indica que el monto otorgado incluye una asignación familiar.

Esta declaración informa al IGSS que los pensionados están vivos, así como que siguen persistiendo las condiciones originarías al derecho y que pueden cambiar constantemente. Si no se cumple con este requisito, el pensionado corre el riesgo que se suspenda el pago.

La declaración debe de presentarse el día de su cumpleaños. (Foto: Cortesía IGSS)

Los beneficiados deben de presentarse en el Centro de Atención al Afiliado (Catafi), en las oficinas centrales del IGSS, Unidades Médico-Administrativas del Instituto y si reside en el interior del país, en la Caja o Delegación más cercana a su domicilio para declarar. Quienes no tienen asignación por carga familiar están exentos de este proceso.

El cumplimiento de la Persistencia de Condiciones protege a los pensionados y sus familias, evitando la interrupción de pagos. Además, fortalece la transparencia y organización del IGGS.

Se hace un llamado a los pensionados a presentarse al IGSS. (Foto: Cortesía IGSS)

Toma nota

Para presentar la declaración se debe de presentar: el documento personal de identificación (DPI) y el de los beneficiarios. Si fueran menores de edad, se debe llevar el certificado de nacimiento que contenga el Código Único de Identificación (CUI), ambos documentos deben estar vigentes.

Por Invalidez o Vejez con asignación familiar, el pensionado debe realizar el trámite en un plazo no mayor a un mes calendario, a partir del día de su cumpleaños.

Quienes no tienen asignación por carga familiar están exentos de este proceso. (Foto: Cortesía IGSS)

Por Sobrevivencia, el pensionado debe realizar el trámite dentro del mes calendario de la fecha en el que hubiera cumplido años quien le originó el derecho.

Cabe señalar también la importante de la actualización de los datos, ya que en ese sentido, el Seguro Social envía recordatorios al número telefónico que queda registrado en el sistema.

En el caso de los pensionados residentes en el extranjero también deben presentar acta de supervivencia y declaración de persistencia por los riesgos de invalidez y vejez en un plazo no mayor a un mes calendario, a partir de su fecha de cumpleaños.

La declaración informa al IGSS que los beneficiarios están vivos. (Foto: Cortesía IGSS)

En cuanto a los pensionados por el riesgo de sobrevivencia, es a partir de la fecha en que cumpliría años el afiliado fallecido. Este proceso se realiza por medio del consulado de Guatemala más cercano a su residencia.

Los pensionados que cumplen con la Persistencia de Condiciones aseguran que sus derechos se mantengan activos y que las asignaciones familiares continúen. Este trámite anual refuerza la importancia de la actualización de datos y contribuye a un sistema más ordenado y confiable.