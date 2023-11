¿Como King Kong? Jared Leto sorprende al escalar el Empire State

-

El cantante Jared Leto sorprende a todos tras escalar el edificio Empire State de Nueva York.

OTRAS NOTICIAS: El disfraz de Jared Leto que asombró a todos en la Met Gala 2023

Luego de volverse viral tras realizar un salto en el ACL Festival, el reconocido cantante y actor, Jared Leto, se enfrentó a una nueva hazaña.

En las últimas horas, el artista escaló una parte del popular edificio Empire State de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

Después de lograr la llamativa acción, el vocalista de la banda Thirty Second To Mars confesó que fue una de las mejores experiencias que ha realizado en su vida.

"Lo hice, estoy vivo, es increíble, ver el amanecer con una vista a la ciudad es demasiado para mí", expresó Leto.

Jared Leto mostró sus manos heridas luego de haber escalado el Empire State. (Foto: Today News)

El artista de 51 años mostró su mano herida con sangre, ocasionado por las afiladas esquinas del Empire State.

Jared Leto escaló por el lado este del edificio, desde el piso 86 hasta llegar al 104, en un tiempo estimado de 20 minutos.

In 1933, King Kong climbed the Empire State Building.



In 2023, @JaredLeto took his place. pic.twitter.com/W0CTuZ6rQL — Empire State Building (@EmpireStateBldg) November 9, 2023

Cabe mencionar que fue la primera persona que escaló legalmente hasta la cima del Empire State Building.

Foto: Renan Ozturk

¿Promoción de la nueva gira de Thirty Second To Mars?

La nueva hazaña que realizó el famoso actor es por el lanzamiento de la gira mundial de su banda que, tras cinco años de espera, visitará Estados Unidos, Latinoamérica, Oceanía y Europa.

"Este álbum trata de perseguir tus sueños y esforzarte por hacer lo que parece imposible. Escalar el Empire State sin duda entra en esa categoría para mí. Al igual que recorrer el mundo con mi hermano y compartir estos conciertos y experiencias inolvidables con todos ustedes", confesó Jared Leto.

Foto: Instagram/Jared Leto