Guardiola advierte al City: "¿Su salida? El club tiene que estar preparado..."

Pep Guardiola salió al paso de las especulaciones que apuntaban a una posible salida del Manchester City en el corto plazo y dejó claro que, por ahora, no existe ningún diálogo al respecto. El entrenador catalán aseguró estar centrado en el presente y satisfecho con la evolución del equipo.

En los últimos días, varios medios ingleses han puesto en duda su continuidad y han llegado a mencionar a Enzo Maresca, actualmente en el Chelsea, como un eventual reemplazo en el banquillo. Sin embargo, Guardiola restó importancia a esos rumores y recordó que este tipo de preguntas se repiten cada temporada.

El técnico explicó que aún tiene 18 meses de contrato y que, aunque es consciente de que algún día dejará el club, ese momento no está definido. "No voy a quedarme aquí para siempre, pero ahora mismo no hay nada que discutir. Cuando llegue el momento, el club estará preparado", señaló, cerrando el tema de forma tajante.

Cabe recordar que Guardiola amplió su vínculo con el City el año pasado hasta 2027. Además, ya ha manifestado anteriormente que, una vez concluya su etapa en el conjunto inglés, su intención es tomarse un tiempo de descanso tras haber conquistado todos los títulos posibles desde su llegada en 2016.

Por último, el entrenador subrayó la imprevisibilidad del fútbol y evitó hacer planes a largo plazo. "Estoy aquí ahora. El futuro es incierto, independientemente de si tienes un contrato largo o corto, porque en este deporte todo puede cambiar muy rápido", concluyó.

Gran victoria

Con doblete del noruego Erling Haaland, el Manchester City se impuso 3-0 este sábado al West Ham durante la jornada 17 de la Premier League, un resultado que sitúa al club mancuniano muy cerca del líder Arsenal. Con un nuevo doblete (5 y 69), Haaland alcanzó las 19 dianas anotadas en este campeonato, en una victoria decorada entre medias con la diana de Tijjani Reijnders (38).

Con su primer gol, el noruego igualó las 103 dianas anotadas por Cristiano Ronaldo, aunque necesitó 122 partidos menos que el astro portugués para lograrlo. Elevó luego la cuenta a 104.