"La celebración iba para él, para mi ídolo, amigo y referente", aseguró Mbappé

-

"Kiki" mandó un guiño a CR7, tras igualar su histórica marca de goles en un año con la camisola madridista.

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid cierra el año con victoria y récord igualado de Mbappé

"Hoy es un día especial, es mi cumple. El récord es increíble, he igualado a mi ídolo Cristiano Ronaldo, al mejor jugador del Real Madrid, la celebración iba para él, para mi amigo y mi referente", dijo Kylian Mbappé después de que finalizara el encuentro, en el que llegó a 59 anotaciones en un año calendario con la camisola blanca.

¡@KMbappe iguala el récord de @Cristiano con 59 goles en un año! pic.twitter.com/TQhaGjDylb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 20, 2025

El astro portugués, ídolo de infancia del propio Mbappé, consiguió la misma cifra en 2013 y su heredero galo estuvo todo el partido intentando emular lo que el "Bicho" hizo en aquella ocasión. Cuando marcó, imitó la mítica celebración de CR7: carrera y saltó girando el cuerpo mientras bajaba los brazos, el ya típico "SIUUU".

"Quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido muy cariñoso conmigo y me ha dado muchos consejos de cómo adaptarme al Real Madrid. Era muy importante ganar el partido, acabar el año con un resultado positivo y es increíble hacer mi primer año completo así, es un honor", sentenció.

‍♂️ @KMbappe ‍♂️#LaLigaHighlights pic.twitter.com/jRgPC5fid7 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 20, 2025

Cristiano registró esta cifra entre su tercera y cuarta campaña en la casa blanca, en el que era su tercer año calendario completo en la capital española, mientras que para Mbappé, bastaron seis meses de adaptación y, en su primer año entero en España, ya consiguió igualar dicha marca, una muestra de lo que puede ser el futuro de "Kiki" en el madridismo.