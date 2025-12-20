Vehículo de transporte pesado vuelca y se incendia en ruta a Jutiapa

-

Un vehículo de transporte pesado que se movilizaba en el kilómetro 85 Ruta a El Salvador, jurisdicción de la aldea las Cabezas, Oratorio, Santa Rosa, volcó y se prendió en llamas.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales se dirigieron al lugar para sofocar las llamas y brindar atención hospitalaria al conductor.

El piloto fue trasladado a un hospital. (Foto: ASONBOMD)

El piloto fue trasladado por Bomberos Voluntarios de Cuilapa a un centro asistencial.

El camión cisterna que volcó contiene en su interior aditivo aceitoso.

Bomberos Voluntarios de Cuilapa se presentaron al lugar. (Foto: ASONBOMD)