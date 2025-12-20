Versión Impresa
Vehículo de transporte pesado vuelca y se incendia en ruta a Jutiapa

  • Por Reychel Méndez
20 de diciembre de 2025, 17:59
Percance vehicular en carretera a Jalpatagua. (Foto: ASONBOMD)

Luego de volcar, el transporte pesado prendió en llamas. 

Un vehículo de transporte pesado que se movilizaba en el kilómetro 85 Ruta a El Salvador, jurisdicción de la aldea las Cabezas, Oratorio, Santa Rosa, volcó y se prendió en llamas. 

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales se dirigieron al lugar para sofocar las llamas y brindar atención hospitalaria al conductor. 

El piloto fue trasladado a un hospital. (Foto: ASONBOMD)
El piloto fue trasladado por Bomberos Voluntarios de Cuilapa a un centro asistencial. 

El camión cisterna que volcó contiene en su interior aditivo aceitoso.

Bomberos Voluntarios de Cuilapa se presentaron al lugar. (Foto: ASONBOMD)
