Vehículo de transporte pesado vuelca y se incendia en ruta a Jutiapa

Luego de volcar, el transporte pesado prendió en llamas.
Un vehículo de transporte pesado que se movilizaba en el kilómetro 85 Ruta a El Salvador, jurisdicción de la aldea las Cabezas, Oratorio, Santa Rosa, volcó y se prendió en llamas.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales se dirigieron al lugar para sofocar las llamas y brindar atención hospitalaria al conductor.
El piloto fue trasladado por Bomberos Voluntarios de Cuilapa a un centro asistencial.
El camión cisterna que volcó contiene en su interior aditivo aceitoso.