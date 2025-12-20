Real Madrid cierra el año con victoria y récord igualado de Mbappé

Rubricando de penal la victoria 2-0 del Real Madrid ante el Sevilla, este sábado en la decimoséptima jornada de La Liga, Kylian Mbappé se autorregaló un récord por su cumpleaños número 27, igualando con Cristiano Ronaldo como autor de más tantos para el club blanco en un mismo año calendario.
Su gol de penal, en el minuto 86, recompensaba sus esfuerzos después de numerosas ocasiones, especialmente una hacia la hora de juego en la que su remate de cabeza fue despejado al larguero por el arquero del Sevilla, el griego Odisseas Vlachodimos.
Para su equipo, el tanto suponía la tranquilidad después de que el inglés Jude Bellingham adelantara al equipo blanco, sobre el 39, rematando de cabeza en el área, elevándose por encima del resto, un balón servido de falta desde un lateral por Rodrygo.
En la segunda mitad, el guardameta Thibaut Courtois tuvo varias intervenciones salvadoras en un partido que era de ida y vuelta hasta que el Sevilla se quedó con uno menos por la expulsión del brasileño Marcao (69).
Con 42 puntos, el equipo blanco se coloca a uno del líder Barcelona (43), que el domingo tiene un compromiso delicado al visitar al Villarreal (35), tercer clasificado, pero sobre todo llega al descanso invernal con mejores sensaciones, al menos por los resultados.