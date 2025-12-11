Cómo llegar y precios del Balneario Agua Tibia en Monjas, Jalapa

-

El Balneario Agua Tibia, ubicado en Monjas, Jalapa, se consolida como el destino de turismo familiar predilecto para combatir el calor gracias a sus refrescantes nacimientos de agua natural, piscinas y amplio espacio de recreación.

Con precios accesibles (Q10 adultos) y opciones de hospedaje en cabañas, descubre cómo llegar a este oasis de agua cristalina y planifica tu visita al Centro Turístico Agua Tibia.

El centro turístico Agua Tibia, ubicado en Monjas, Jalapa, cuenta con un estanque que se abastece de refrescante agua natural que brota de los nacimientos de la montaña.





Agua Tibia: El balneario natural en Jalapa ideal para escapar del calor . (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Estos nacimientos también surten a una piscina de niños y otra para adultos, siendo este un verdadero paraíso natural al que acuden decenas de familias ante el imperante calor de la región.

Los visitantes aprovechan a refrescarse dándose un chapuzón y compartiendo entre amigos o familiares, ya que es un espacio seguro para la recreación e ideal para la relajación y sana convivencia.





Refrescate en Jalapa: Balneario Agua Tibia, oasis familiar y económico. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Agua Tibia es el escenario perfecto para relajarse, pues cuenta con basta naturaleza con árboles de mango y de otras especies.

También hay parrillas para cocinar, salón para eventos especiales y área deportiva, además hay ventas de comida.





Guía para visitar Agua Tibia: Nacimientos de agua en el corazón de Jalapa. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

El encargado del centro turístico, Iván López, dio a conocer que el valor de la entrada es de Q10 para adultos, Q5 para niños y Q5 de parqueo, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de miércoles a domingo.

La turista Mercy González comentó que viajó desde California, Estado Unidos, y que le encanta este lugar porque se puede respirar aire puro y además el agua es limpia y refrescante.

Asimismo, si deseas un ambiente más privado y limpio, se sugiere reservar en las cabañas ubicadas en la parte privada del río. Para conocer más detalles sobre el hospedaje puedes contactarte a través del número 4964-9106.





Descubre Agua Tibia en Monjas, Jalapa: Paraíso de agua pura y relax. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

¿Cómo llegar?

Para llegar al Balneario Agua Tibia tienes dos opciones: en vehículo particular o utilizando el servicio de transporte extraurbano. El viaje desde la ciudad de Guatemala dura aproximadamente 3 horas y 18 minutos.

En vehículo particular

Desde la ciudad de Guatemala, toma la Carretera a El Salvador (CA-1) y conduce hasta el cruce de El Progreso, Jutiapa.

En este punto, gira a la izquierda para tomar la Carretera Nacional 19, la cual te llevará hacia la cabecera departamental de Jalapa.

Continúa en esta carretera hasta llegar al municipio de Monjas.

Una vez en Monjas, puedes usar aplicaciones como Waze o Google Maps para guiarte.

En transporte público