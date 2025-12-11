Cómo llegar y precios del Balneario Agua Tibia en Monjas, Jalapa

El Balneario Agua Tibia, ubicado en Monjas, Jalapa, se consolida como el destino de turismo familiar predilecto para combatir el calor gracias a sus refrescantes nacimientos de agua natural, piscinas y amplio espacio de recreación.
Con precios accesibles (Q10 adultos) y opciones de hospedaje en cabañas, descubre cómo llegar a este oasis de agua cristalina y planifica tu visita al Centro Turístico Agua Tibia.
El centro turístico Agua Tibia, ubicado en Monjas, Jalapa, cuenta con un estanque que se abastece de refrescante agua natural que brota de los nacimientos de la montaña.
Estos nacimientos también surten a una piscina de niños y otra para adultos, siendo este un verdadero paraíso natural al que acuden decenas de familias ante el imperante calor de la región.
Los visitantes aprovechan a refrescarse dándose un chapuzón y compartiendo entre amigos o familiares, ya que es un espacio seguro para la recreación e ideal para la relajación y sana convivencia.
Agua Tibia es el escenario perfecto para relajarse, pues cuenta con basta naturaleza con árboles de mango y de otras especies.
También hay parrillas para cocinar, salón para eventos especiales y área deportiva, además hay ventas de comida.
El encargado del centro turístico, Iván López, dio a conocer que el valor de la entrada es de Q10 para adultos, Q5 para niños y Q5 de parqueo, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de miércoles a domingo.
La turista Mercy González comentó que viajó desde California, Estado Unidos, y que le encanta este lugar porque se puede respirar aire puro y además el agua es limpia y refrescante.
Asimismo, si deseas un ambiente más privado y limpio, se sugiere reservar en las cabañas ubicadas en la parte privada del río. Para conocer más detalles sobre el hospedaje puedes contactarte a través del número 4964-9106.
¿Cómo llegar?
- Para llegar al Balneario Agua Tibia tienes dos opciones: en vehículo particular o utilizando el servicio de transporte extraurbano. El viaje desde la ciudad de Guatemala dura aproximadamente 3 horas y 18 minutos.
- En vehículo particular
- Desde la ciudad de Guatemala, toma la Carretera a El Salvador (CA-1) y conduce hasta el cruce de El Progreso, Jutiapa.
- En este punto, gira a la izquierda para tomar la Carretera Nacional 19, la cual te llevará hacia la cabecera departamental de Jalapa.
- Continúa en esta carretera hasta llegar al municipio de Monjas.
- Una vez en Monjas, puedes usar aplicaciones como Waze o Google Maps para guiarte.
En transporte público
- Toma un bus extraurbano desde la ciudad de Guatemala que se dirija hacia Monjas, Jalapa.
- Una vez que llegues a Monjas, puedes tomar un taxi o un mototaxi que te lleve al lugar.