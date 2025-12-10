Retalhuleu esconde Siete Guarumos, un tesoro natural poco conocido

-

El Balneario Los Siete Guarumos en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, se posiciona como el destino ideal para una escapada familiar y de aventura.

Este tesoro natural de la Costa Sur, famoso por sus impresionantes pozas naturales alimentadas por el Río Cucubil, ofrece descanso y diversión gratuito. Conoce cómo llegar a este rincón de turismo natural lleno de tranquilidad y exuberante vegetación para disfrutar de las cascadas y pozas naturales sin costo.





Descubre Siete Guarumos, el destino gratuito con cascadas en Retalhuleu. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

Entre el murmullo del agua y el verde intenso del bosque, el balneario natural Los Siete Guarumos es un destino natural lleno de encanto y perfecto para disfrutar con toda la familia y escapar un rato del bullicio de la ciudad.

Se localiza en el sector Buenos Aires, de la aldea Versalles, en el municipio Nuevo San Carlos, Retalhuleu; está a unos 4 kilómetros de distancia de la cabecera municipal.



Los Siete Guarumos ofrece una experiencia única entre cascadas, pozas naturales y un entorno lleno de vida y tranquilidad.

Pobladores comentan que el área se conoce así, debido a que hace algunos años había esa cantidad de palos de guarumo alrededor.

Las pozas se forman en el trayecto del río Cucubil, el principal protagonista de este sitio que con su característico color y aguas frías forman un bello paisaje rodeado de una exuberante vegetación.





Balneario Los Siete Guarumos: Un escape natural en Nuevo San Carlos. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

Quienes llegan no pueden resistirse a darse un buen chapuzón y a fotografiar las impresionantes postales que regala el entorno. Este rincón combina frescura y calidez, una característica de los paisajes de la Costa Sur.

Herber Tumin, vecino del lugar, explica que este sitio invita al descanso, la diversión y aventura, sin costo alguno para quienes llegan.

El balneario es un atractivo preferido por los habitantes locales y visitantes que llegan de diferentes puntos del departamento y de la región.





La naturaleza que lo rodea invita a relajarse. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

"Durante los días de asueto o festivos es cuando llegan muchas personas; aquí se disfruta en familia y rodeado de tranquilidad", añadió Tumin.

Nuevo San Carlos está a aproximadamente 190 kilómetros de distancia de la Ciudad de Guatemala; si vas en vehículo te demorarás poco más de cuatro horas en llegar, tomando la ruta al Pacífico, la CA-9.

Luego, el acceso al lugar es sencillo: se llega por la ruta CA-2 y en el km 188.5 se ingresa hacia la aldea Versalles. El camino es pavimentado y los vecinos del sector pueden ofrecer orientación para que ningún visitante se pierda en el recorrido hasta llegar al sector Buenos Aires.

