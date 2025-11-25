¡Basta de pelos! La guía definitiva para mantener tu hogar impecable con mascotas

-

La clave para la higiene de perros y gatos efectiva reside en la prevención y el manejo de residuos como bolas de pelo de mascota en casa y malos olores.

Tener mascotas en casa es una experiencia que llena de alegría, compañía y cariño a la familia, pero también requiere compromiso y responsabilidad, especialmente en el tema de la limpieza.

Cada familia y cada animal son diferentes, aunque los perros y gatos siguen siendo los más comunes en los hogares.

Lave y aspire los lugares donde se mantienen las mascotas. (Foto: Archivo)

Cuando no se mantiene una buena higiene, comienzan a aparecer las bolas de pelo por el suelo, manchas en sillas, sofás o camas, y olores desagradables. Esto se vuelve más evidente en espacios pequeños, donde las mascotas permanecen más tiempo dentro del hogar.

Andrea García, estudiante de Veterinaria, comentó a Soy502 que "a nuestras mascotas debemos darles mucho amor y educarlos desde cachorros para que al ser ya grandes no se tengan mayores problemas". Además, señaló que una mascota es un miembro más de la familia, por lo que todos deben colaborar para mantener la casa limpia y al animal saludable.

Es importante cepillar periódicamente el pelaje de las mascotas. (Foto: Pexels)

Entre las recomendaciones principales están: cambiar las fundas de los muebles con frecuencia, sacudir o aspirar las sillas y el sofá regularmente, y desinfectar la casa para evitar la acumulación de bacterias y malos olores.

También es importante lavar los comederos y bebederos, cepillar el pelaje de las mascotas para reducir la caída y usar productos naturales para eliminar el olor a perro o gato. Finalmente, recalcó que barrer todos los días ayuda a mantener un ambiente más higiénico y agradable.

Los espacios en donde duermen deben ser sacudidos. (Foto: José García/Colaborador)

Una limpieza constante no solo contribuye al bienestar del hogar, sino que también garantiza una mejor salud para todos los integrantes de la familia, incluidas las mismas mascotas.

En Guatemala, la percepción de las mascotas ha evolucionado: ahora ocupan un lugar especial dentro del hogar y son consideradas un miembro más de la familia. Un artículo de Soy502 señala que ya no duermen afuera y tienen accesorios como camas y suéteres, lo que intensifica la necesidad de limpieza.

El tema de la higiene está ligado a la tenencia responsable de mascotas, un concepto que entidades y programas promueven activamente en el país. El cuidado consciente y el respeto por los animales buscan prevenir el maltrato y garantizar la salud de toda la familia, algo apoyado por iniciativas locales.