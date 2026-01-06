¿Cuántos buses escolares circularán por la ciudad este 2026?

-

El regreso a clases está cerca y muchos padres de familia ya tienen contactado el servicio de bus.

OTRAS NOTICIAS: Estas serán las zonas con mayor tránsito a partir de este lunes

El ciclo escolar 2026 está por comenzar y muchos centros educativos ya pusieron a disposición el servicio de bus para aquellos padres que no pueden llevar o recoger a sus hijos.

Según comenta Amilcar Montejo, director de comunicación de Emetra, para este año, 600 buses escolares fueron aceptados oficialmente para prestar el servicio dentro de la Ciudad de Guatemala.

Por lo que se espera que para la segunda semana de enero aumente el tránsito debido al regreso escolar en el sector privado.

Montejo recomienda salir con tiempo para evitar incidentes y atrasos durante el trayecto.

La circulación de buses escolares arrancará la próxima semana. (Foto: archivo/Soy502)

Los costos

Los costos del transporte escolar dependerán de la ubicación y condiciones del propietario del bus.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) señala que Guatemala se identifica como un país de libre comercio, por tanto, no existe un estándar específico de precios a seguir, ya que varía según la empresa de transporte o colegio.

Cada bus escolar, ya sea del centro educativo o de una empresa particular, debe llegar a un acuerdo con el padre de familia, pues no hay una ley que establezca precios específicos o por kilometraje.

Las cuotas mensuales en la ciudad capital oscilan entre Q800, pero de igual forma varían según el sector y distancia de los establecimientos.