Ojo de pescado y visibilidad cero: el error que cometes al limpiar tu auto

La seguridad vial depende no solo de la mecánica del auto, sino del buen estado del parabrisas. Un parabrisas fisurado o dañado representa un grave riesgo de accidente, especialmente si las grietas están en la línea de visión del conductor.
Para conducirse en vehículos de forma segura, además de mantener en perfectas condiciones la parte mecánica, se debe cuidar otras piezas, como los vidrios.
Cada uno de estos es importante, pero se debe priorizar el buen estado y limpieza del delantero, el parabrisas (windshield).
En ocasiones, estos pueden presentar daños como fisuras por una instalación incorrecta, variaciones de temperatura, fuerte exposición al sol, variaciones de presión, defectos en el cristal, impacto de granizo, ramas rotas u otros objetos.
Las dos áreas más peligrosas donde pueden agrietarse son en la línea de visión del conductor y en los bordes. Si una grieta en el lado del conductor supera unos pocos centímetros, será necesario sustituir el cristal.
Conducir con el parabrisas roto aumenta el riesgo de sufrir un accidente; si la pieza está dañada o no se ha fijado correctamente, puede desprenderse en caso de impacto.
Carlos Chávez, trabajador del negocio Eco Explosión Carwash, situado en la cabecera departamental de Escuintla, comenta que también es fundamental tener en buen estado las plumillas con las que se limpia este vidrio, para evitar riesgos, principalmente durante la época lluviosa.
"Lo más recomendable es cambiarlo al inicio del invierno y, de preferencia, utilizar marcas que garanticen calidad", agregó Chávez.
Normalmente, el intenso calor y rayos del sol dañan los hules de las plumillas y estos al desgastarse pueden rayar el cristal; también se debe evitar usar productos abrasivos al lavar el vehículo.
Además, la limpieza inadecuada causa que los vidrios se empañen y que les salga el conocido "ojo de pescado", por lo que se aconseja la aplicación de diferentes líquidos repelentes de agua en el parabrisas.
Algunos de estos se encuentran de distintas marcas comerciales, pueden agregarse al depósito de agua que limpia el "windshield" o aplicarse directamente. Lo que se debe buscar es que elimine manchas, polvo y huellas dactilares, además de que se seque rápido, sin dejar residuos.
En la costa sur, debido a las altas temperaturas, se debe de tener sumo cuidado con el parabrisas y las plumillas; en caso de los lugares cercanos a las playas, por la sal.
Opciones para limpiar
- Mezcla de agua mineral y alcohol: este es uno de los más utilizados y es totalmente casero. Lo que se aconseja es diluir una décima parte de alcohol en una fracción determinada de agua mineral.
- Vinagre: es un producto que, por sus ingredientes, puede eliminar toda la suciedad acumulada, proporcionando así un brillo y transparencia. Para lograr esto tienes que mezclar medio litro de vinagre en 5 litros de agua. Después de aplicar la mezcla se puede enjuagar con agua simple.
- Líquido comercial: el que utilizas habitualmente para limpiar las ventanas de tu casa también se puede aplicar en el limpiaparabrisas.