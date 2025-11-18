Guía para conservar el color vibrante de tu auto por 25 años, según expertos

-

Las inclemencias del tiempo, como el frío intenso, el polvo y la radiación solar, aceleran el deterioro de la pintura de los vehículos. Expertos en mantenimiento estético automóvil de Importadora de Autos López revelan los cuidados clave para la pintura de vehículos y el secreto para conservar el brillo duradero, incluyendo la importancia del lavado carro champú especia y la frecuencia adecuada del encerado auto cada cuánto tiempo para proteger la capa exterior.

Las inclemencias del tiempo, como el frío intenso, el sol fuerte, polvaredas, lluvia, entre otros, se convierten en una combinación peligrosa para la pintura de los vehículos.





Los expertos recomiendan encerar la pintura al menos dos veces al año para protegerla del clima. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

En el kilómetro 253, salida a la zona costera, Importadora de Autos López es un referente en el cuidado y venta de automóviles, donde el mantenimiento estético es tan importante como el mecánico.

Don Noé López, propietario del negocio con más de 25 años de experiencia, explica que el secreto para conservar el brillo original de la pintura está en el cuidado constante.





Mantener el vehículo bajo techo o cubierto es esencial para evitar daños causados por el sol. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"Lo ideal es lavar el carro unas dos o tres veces por semana, preferiblemente con champú especial y no con detergente, porque este tiende a rayar la pintura", señaló López.





Los vehículos bien cuidados no solo lucen mejor, también conservan su valor en el mercado. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Agregó que es recomendable encerar el vehículo al menos cada seis meses para proteger la capa exterior del desgaste natural y mantener el color vibrante.

"Si el carro se ve con la pintura opaca, el cliente piensa que ya no vale lo mismo. Por eso tratamos que siempre estén en óptimas condiciones: mecánica, pintura y limpieza", afirmó.

Tipos de pintura

Por su parte, Eliseo Gutiérrez, pintor automotriz con más de 20 años de experiencia, explicó que la calidad y el tipo de pintura también influyen en la durabilidad.

"Hay pinturas poliuretánicas, sintéticas y acrílicas, y cada una tiene su propio nivel de resistencia. Lo importante es no exponer el vehículo al sol por mucho tiempo y, si se puede, cubrirlo con un cobertor o mantenerlo bajo techo", detalló.





El lavado constante evita que el polvo se adhiera a la superficie y desgaste la pintura. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Ambos coinciden en que el frío, el polvo y la radiación solar son los principales factores que deterioran la pintura. Sin embargo, con un poco de prevención y los cuidados adecuados, el brillo del vehículo puede mantenerse por años.