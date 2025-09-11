Como un resfriado común: así comienza la tos ferina

-

Los casos de tos ferina en Guatemala van en aumento, la mayoría se han registrado en la capital y en menores de 5 años.

Ericka Gaitán, médica de Epidemiología del Ministerio de Salud y Asistencia social, afirma que ya se suman 158 casos detectados en el país, la mayoría en menores de 5 años.

De estos 158 casos, el 43% ha sido detectado en la capital.

La tos ferina se manifiesta como un resfriado común, pero luego de una o dos semanas la tos se vuelve más fuerte y puede causar los siguientes síntomas:

Episodios de tos violenta y repetida.

Un sonido agudo después de toser.

Vómito luego de un ataque de tos.

Dificultad para respirar.

Según el Ministerio de Salud, el tratamiento adecuado incluye un antibiótico, el cual ayuda a controlar la enfermedad y a evitar que se propague. Lo ideal es recibir una evaluación médica para comenzar con la medicación.

Además, es necesario el reposo y la hidratación. Es importante evitar los jarabes contra la tos.

Esquema de vacunación

Para protegerse de la tos ferina deben aplicarse las vacunas que requiere el esquema nacional, afirma Salud.

Este incluye la Pentavalente (protege contra la tos ferina, difteria, tétanos, hepatitis B y meningitis) y la TDaP, para mujeres embarazadas que están entre las semanas 20 y 36 de gestación.

Las vacunas pentavalente, TDP y TDaP están disponibles sin costo en el sistema de salud público, te puedes acercar al más cercano para tu vacunación, según el esquema oficial.