Juramentan a nueva Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia

Karina García Ruano fue juramentada como secretaria de Comunicación Social de la Presidencia; aportando dos décadas de experiencia a la comunicación del Ejecutivo.

Este lunes 17 de noviembre el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, juramentó a Karina García Ruano como la nueva Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, en reemplazo de Santiago Palomo.

García Ruano cuenta con más de dos décadas de experiencia en comunicación política, asuntos públicos y formación periodística, además de formación académica en medios, gestión pública y comunicación institucional.

El presidente Bernardo Arévalo presentó oficialmente a García Ruano, destacando que su incorporación busca fortalecer la relación directa y fluida entre el Ejecutivo y la prensa. Por ello, anunció una reunión con periodistas para el martes 18 de noviembre al mediodía en el Palacio Nacional, donde se dará a conocer la nueva dinámica de trabajo de la Secretaría.

El relevo ocurre luego de que Arévalo confirmara que Santiago Palomo dejará la Secretaría de Comunicación Social para asumir la embajada de Guatemala ante el Vaticano. Entre sus principales responsabilidades estará coordinar la futura visita del papa León XIV al país.

En su despedida, Palomo agradeció la confianza del presidente y calificó su etapa como vocero presidencial como un desafío en medio de entornos de desinformación y hostigamiento digital.

Además, señaló que trabajó con el propósito de impulsar una comunicación pública más transparente y cercana, promoviendo espacios de atención más abiertos para la prensa. Afirmó que asume su nuevo rol diplomático con el mismo compromiso con el que ejerció la vocería gubernamental.