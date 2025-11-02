¡Victoria necesaria! Comunicaciones frena la mala racha al vencer a Achuapa

-

Comunicaciones se reencontró con la victorias después de seis partidos, al derrotar en el Cementos Progreso 2-0 a Achuapa, en un duelo con tres expulsados, por la jornada 17 del torneo Apertura 2025.

Es el primer triunfo en cinco compromisos para argentino Iván Sopegno y el cuarto para el club en el certamen. Alcanzan las 16 unidades y se ponen a soñar con meterse en zona de clasificación.

Lynner García, cazando un rebote, en el minuto 17, y el cafetero Deyner Padilla, definiendo de zurda, a pase de Érick el "Kuki" Lemus, en el 77, convirtieron las anotaciones para los capitalinos.

Los albos dominaron a placer en la primera mitad, pero el meta Éderson Cabezas, repelió y achicó al propio Lynner, quien entonces encontró premio en un rechace, tras centro de Érick González.

En el complemento, Cabezas se hizo notar tapándole un disparo a Axel de la Cruz y los cebolleros dispusieron de un futbol más vertical, aunque nada pusieron en aprietos a Fredy Pérez.

Sobre el 74, el zaguero crema, Wilson Pineda, quien regresó y saltó al campo en el 46, tras superar una dura lesión a principios del torneo, se ganó la tarjeta roja, por un codazo a un adversario.

Los jutiapanecos no pudieron sacar provecho de esa superioridad y más bien fueron liquidados por Padilla, antes de que en tiempo añadido sufrieran las expulsiones de Yeison Carabalí y Vitor Barrios.

Todo se originó cuando Pérez tapó un remate, Barros fue con todo a intentar rematar, pero lo impactó en el rostro, lo cual generó un conato de bronca entre jugadores.