Xabi: "¿Penal de Vini? Me hubiera gustado que lo marcara Mbappé"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, declaró este sábado que Kylian Mbappé es el encargado principal de ejecutar los penaltis del equipo, después de que Vinicius fallara uno frente al Valencia. No obstante, explicó que los futbolistas "a veces toman decisiones en el momento", y lamentó no haber aprovechado las dos oportunidades desde los once metros.

"Mbappé es nuestro primer lanzador, aunque no el único. Nosotros designamos los tiradores, pero luego ellos deciden en función de la situación. Me gusta que asuman esa responsabilidad porque los penaltis son una gran ocasión. Kylian convirtió el primero, y me habría encantado que el segundo también terminara en gol", comentó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Durante el choque, Alonso mostró su descontento tras el fallo de Vinicius, gesto que después explicó ante los medios en el Santiago Bernabéu: "Me dio rabia porque el penalti llegó justo antes del descanso y habría significado el 3-0. Por suerte, luego Jude marcó. Era frustrante no poder ampliar la ventaja en ese momento".

El técnico fue breve al valorar la actuación del atacante brasileño, a quien mantuvo en el once inicial tras sustituirlo en el clásico anterior. "Vinicius ha hecho un gran partido", se limitó a decir.

Finalmente, justificó las sustituciones realizadas en el tramo final, recordando que el equipo tiene que visitar Anfield en tres días por la Liga de Campeones. "Había que ser prudentes y gestionar el esfuerzo de los jugadores que acumulan muchos minutos. No queremos bajar la concentración; debemos afrontar cada encuentro con la misma mentalidad, como hicimos hoy. A partir de mañana, pensamos solo en el Liverpool", concluyó.