Comunicaciones cae al último lugar por victoria de Guastatoya

El empate sin goles estaba firmado en el estadio David Cordón Hichos, pero nadie contaba con la magia de Nelso Iván García, quien sorprendió a todos, incluido al portero Kevin Moscoso, al disparar a portería cuando todos esperaban un centro, para mandarse con un golazo con el que Guastatoya venció 1-0 a Mixco con lo que deja el sótano de la tabla después de 18 jornadas.

Cosas del futbol, el canterano albo es el artífice de mandar a Comunicaciones al último lugar del Apertura 2025. El sello a la crisis de resultados que vive la institución crema en la actualidad.

García levantó la vista, todos pensaron en el centro, pero un pique le favoreció y el balón tomó rumbo de meta. Moscoso había salido a descolgar y fue vencido al minuto 89.

Ya no hubo tiempo para la reacción del sublíder, que solo pudo contemplar como un partido que pudo ganar se transformó en pesadilla.

Merecido triunfo para el equipo que hizo el desgaste y contó con las mejores opciones de gol. Los pechoamarillo tocaron puerta en 8 ocasiones, mientras los visitantes apenas en dos.

Una de esa fue el penal que el guardameta colombiano Rubén Escobar le atajó al goleador argentino Nicolás Martínez, al minuto 19. El propio delantero había propiciado la pena máxima al ser "abrazado" por el defensor Emanuel Yori. El experimentado árbitro Mario Escobar no dudó en sancionar la falta.

Martínez disparó bien, fuerte, al costado izquierdo y a media altura, pero Escobar adivinó y alcanzó a desviar.

Después Mixco llegó hasta el 45+2 con un disparo de Kennedy Rocha que también desvió Escobar. Los locales lo intentaron desde el primero minuto. Tocaron la puerta de Moscoso constantemente, pero la falta de contundencia estuvo a punto de pasarles factura, hasta que llegó el gol de García que el técnico Pablo Centrone catalogó de "milagroso".