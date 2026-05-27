Comunicaciones confirma las salidas de varios jugadores previo al Apertura

Comunicaciones comenzó a mover sus piezas de cara a la próxima temporada y este miércoles confirmó las salidas de Edy Palencia y Erik González, quienes no continuarán vinculados al club albo.
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A ellos también se suman las bajas de Wilson Pineda, José Grajeda, Josemaría Calderón y Deyner Padilla, en medio de la reestructuración que prepara la institución crema para el próximo Torneo Apertura.
Las salidas fueron anunciadas por el club a través de sus plataformas oficiales, donde dedicaron mensajes de agradecimiento a los futbolistas por el tiempo que formaron parte del plantel.
En los comunicados, el equipo crema destacó el profesionalismo y compromiso mostrados por cada jugador durante su etapa defendiendo la camisola blanca, además de desearles éxito en los próximos retos de sus carreras.
Las bajas forman parte de los ajustes que realizará el equipo dirigido por Marco Figueroa tras finalizar la campaña, mientras continúa la planificación deportiva de cara al Apertura.