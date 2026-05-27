Fatal accidente: niño de 2 años muere tras ser atropellado en la RN-14

Uno de los carriles ha quedado bloqueado en el lugar, por lo que el tránsito se encuentra lento en el sector.
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Un trágico accidente vial sucedió la tarde de este miércoles 27 de mayo, entre el kilómetro 62 y 63 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Pastores, Sacatepéquez.
Por causas que aun no han sido establecidas, un niño de 2 años se encontraba en medio de la carretera cuando fue embestido por un vehículo de transporte pesado, el cual no pudo frenar su marcha a tiempo.
A pesar de que se dio aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, los socorrista ya nada pudieron hacer debido a que el menor había fallecido debido a la gravedad de las heridas.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar los trámites de rigor en el lugar de los hechos, en donde ha quedado obstaculizado el carril con dirección al sur.
Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentran en el lugar alternando el paso para que la los conductores puedan continuar transitando.