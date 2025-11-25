El desplome crema: Solo 20 puntos y la peor ofensiva del torneo Apertura 2025

Cuando resta una jornada para culminar la fase regular, los cremas están situados en el último lugar de la clasificación, con apenas 20 puntos de 63 posibles y matemáticamente ya solo con opciones de escalar al noveno puesto.
EN CONTEXTO: ¡Caída de un gigante! Comunicaciones toca fondo: ¿Qué pasó con el hexacampeón?
Son los que menos anotaciones han hecho, con 15, lo cual promedia 0.71 tantos por encuentro, mientras que en defensa han permitido 25 dianas para situarse en el séptimo escaño de este rubro.
En los 21 compromisos suman 5 victorias, igual cantidad de empates, y 11 derrotas, esta última cifra supera las 10 que acumuló en el Clausura 2006.
Respecto de juegos de local, el cuadro albo el segundo peor, solo superado por Guastatoya. En 10 duelos, vencieron en 5, igualaron en 2 y cayeron en 3, para un balance de 17 unidades. Todavía les queda el último partido, el próximo domingo contra Xelajú.
La misma historia es para la comparativa de partidos de visita, aunque aquí solo ganaron 3 puntos, producto de 3 empates. Los otros 8 duelos, los perdieron todos.